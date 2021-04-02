Öğretmenler, "Uzaktan eğitimin karnesi kırık"

02 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Amacının, eğitime ilk kez ara verilen 13 Mart 2020 ile 16 Mart 2021 arasındaki süreçte gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerini öğretmenlerin gözünden değerlendirmek olduğu kaydedilen çalışmanın, Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması’na göre 12 bölgeyi temsilen 12 ilden 638 öğretmen ile gerçekleştirildiği kaydedildi. Araştırmadan öne çıkan bulgular şöyle:

- Öğretmenler haftalık ortalama 22 ders saati canlı ders yaptı. Ortalama hazırlık süresi 6 saat oldu.

- Yüzde 67’si, pandemide ders için yeni teknolojik araç satın aldı. Yüzde 20’sinin evinde derse uygun mekân bulunmuyor.

- Yüzde 81’i, ders kitaplarını uzaktan eğitime uygun bulmuyor; bunun süreci olumsuz etkilediğini düşünüyor.

- Yüzde 85’i, uzaktan eğitimin daha yorucu ve hazırlık sürecinin zaman alıcı olduğunu belirtti.

DİKKATLERİ DAĞINIK

- Sadece yüzde 2’si, öğrencilerin derse motive olmada sorun yaşamadığını; yüzde 3’ü de ders esnasında dikkatlerinin toplamakta zorlanmadığını ifade ediyor.

- Yüzde 53’ü, ev içi sorumlulukları nedeniyle evden çalışmakta zorlandı.

- Yüzde 75’i, esnek çalışma saatlerinin özel hayata düzensizlik getirdiği görüşünde.

- Yüzde 62’si, öğretmen anne ve baba oldukları için teknolojik araca istedikleri zaman ulaşma konusunda sıkıntı yaşadı.

- Yüzde 98’i, teknolojiye erişim farkı nedeniyle uzaktan eğitimin öğrenciler için eşitsizliği daha da artırdığı görüşünde.

- Yüzde 40’ı, MEB’in, yeterli olanakları bulunmayan öğrencilere sağlamadığı teknolojik araçları kendince sağlamaya çalıştı.

- Öğretmenlerin bilgilerine göre derse katılan öğrenci oranı yüzde 56. Öğrencilerin yüzde 44’ü derslere katılmadı.

- Yüzde 65’i, uzaktan eğitimde öğrencinin notla değerlendirilmemesi görüşünde.

- Sadece yüzde 8’i EBA TV’deki içerikleri yeterli buluyor.

- Yüzde 7’si, istekleri dışında, öğretmenlik mesleği haricinde filyasyon, denetim gibi görevler aldı.