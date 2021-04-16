Ataol Behramoğlu’nun şiirleri Fransızcada

16 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Fransızcaya Moez Majed çevirileri olarak Türkçe asıllarıyla birlikte yayımlanan seçkide Fransız şairleri Francis Combes ve Michel Ménéché’nin Behramoğlu şiirini tanıtan önsözleri de yer alıyor. Bunlarda çağdaş Türk şiirinin önde gelen temsilcisi Behramoğlu, “Her şeyi yaşamak sabırsızlığının şarkısını dolaysız bir anlatımla söyleyen, dünyayla sımsıkı bağlantısına inancının gücüyle yazan, hayalleri gerçeklikten bir kaçış değil, kökleri bu gerçeklikte bir şair” olarak tanıtılıyor.

Şiirleri Fransızcaya çeviren Moez Majed “Günümüzün yaşayan en büyük Türk şairinin şiirlerini çevirip yayımlamaktan ötürü mutlu ve gururluyum. Bu eser, Foça’da 2019 yazında gerçekleşen bir çalışmanın sonucudur” diyor ve ekliyor, “Parlak bir anı”.

Bütün anılar o kadar da ışıklı, mutlu olamıyor. Ataol Behramoğlu’nun şiirlerinin Fransızcaya çevrilmesine sevinenler içinde eski öğrencileri de var. François Gouyette “Ataol, 1980 darbesinde Türk Şairler Birliği’nin başkanıydı. Bir süre Fransa’da yaşamak zorunda kaldı ve Anadolu Kültür Enstitüsü’nde Türkçe dersleri verdi. 1989’da benim öğretmenim olmuştu” diye kutluyor bu yayını.

Ataol Behramoğlu’nun en son Gürcü dilinde yayımlanmış eserleri daha önce İngilizce, İtalyanca ve Japonca’ya çevrilmişti.