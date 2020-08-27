Ataşehir'de ormanlık alanda yangın çıktı

Ataşehir'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA
27 Ağustos 2020 Perşembe, 16:42
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Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine orman itfaiyesi, arazöz ve diğer itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 


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