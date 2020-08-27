Ataşehir'de ormanlık alanda yangın çıktı
Ataşehir'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine orman itfaiyesi, arazöz ve diğer itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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