Ataşehir'de ormanlık alanda yangın çıktı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 16:42

Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine orman itfaiyesi, arazöz ve diğer itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.