Atatürk için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı

Mustafa Kemal Atatürk için ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle Valide Sultan Bezmi Alem Camii'nde mevlit okutuldu.

DHA
10 Kasım 2020 Salı, 14:14
Atatürk için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı
Abone Ol google-news

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 82. yılında Dolmabahçe'de bulunan Valide Sultan Bezmi Alem Camii'nde mevlit okutuldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da programa katıldı.

Programda ilk olarak İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı dua okudu. Ardından Atatürk için mevlit okundu. Cami önünde lokma dağıtıldı. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler