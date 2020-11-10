Atatürk için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı
Mustafa Kemal Atatürk için ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle Valide Sultan Bezmi Alem Camii'nde mevlit okutuldu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 82. yılında Dolmabahçe'de bulunan Valide Sultan Bezmi Alem Camii'nde mevlit okutuldu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da programa katıldı.
Programda ilk olarak İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı dua okudu. Ardından Atatürk için mevlit okundu. Cami önünde lokma dağıtıldı.
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