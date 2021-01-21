Atatürk Olimpiyat Stadı’nda rüzgar önlemi
Karagümrük-Beşiktaş maçıyla birlikte kapılarını açan Atatürk Olimpiyat Stadı’nda rüzgara önlem almak için her iki kale arkasına da rüzgar panelleri takıldı.
Uzun süredir bakımda olan ve Karagümrük-Beşiktaş maçıyla birlikte kapılarını açan Atatürk Olimpiyat Stadı’nda rüzgara önlem almak için her iki kale arkasına da rüzgar panelleri takıldı.
Süper Lig’in 20. haftasındaki Karagümrük-Beşiktaş maçıyla birlikte kapılarını tekrar açan Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki rüzgar panelleri dikkatlerden kaçmadı. Uzun süredir bakımda olan stadyumda, yoğun rüzgara karşı önlem alındı. Her iki kale arkasında bulunan tribünlerin üzerine yapılan panellerle birlikte bu bölgeler kapatıldı ve sahaya rüzgar gelmesi engellendi.
Geçtiğimiz yıllarda bu stadyumu Galatasaray kullandığı zaman rüzgar panelleri yapılmış ancak paneller rüzgara karşı dayanamayıp kırılmıştı. Bu kez farklı bir uygulamayla kale arkalarında bulunan açıklıkların tamamı kapatıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Adalet Bakanı Gül: Yargıya kimse parmak sallayamaz
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
- Erdoğan’ın Macron’a yazdığı mektup basına sızdı
- Trump, yerini bıraktığı Biden için not bıraktı
- Milliyetçi harekete faşist saldırı
- Cansız bedeni bulunan fenomeninin ölüm nedeni belli oldu
- CHP'li Haluk Pekşen'e 'tek adam' cezası
Video Haberler
- Ankara'da pitbull dehşeti
- Buzlu yolda babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar
- Japonya’dan gözlenen göktaşı ateş topuna döndü
- Sürücü kurslarında yeni dönem kafa karıştırdı
- A Haber'de dikkat çeken anlar! O görüntüler yayınlandı
- Covid-19'u yenen doktor: İşimi yapamayacağımı düşündüm
- Define ararken kazdıkları alan patladı: 1 ağır yaralı
- Karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor
- Eskişehir’de fizik kurallarını hiçe sayan yol
- İzmir'de polisi şaşkına çeviren olay
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Adalet Bakanı Gül: Yargıya kimse parmak sallayamaz
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
- Erdoğan’ın Macron’a yazdığı mektup basına sızdı
- Trump, yerini bıraktığı Biden için not bıraktı
- Milliyetçi harekete faşist saldırı
- Cansız bedeni bulunan fenomeninin ölüm nedeni belli oldu
- CHP'li Haluk Pekşen'e 'tek adam' cezası