“Atatürk olmasaydı Erdoğan’ın babası kim olacaktı?” diyen Ahmet Ataç'a beraat

05 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

Eskişehir’de görülen hakaret davalarında mahkûm edilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AİHM’nin verdiği ihlal kararı üzerine yeniden yargılandı.

Mahkeme, AİHM’nin her iki belediye başkanının kullandığı sözleri ifade özgürlüğü olarak görmesi üzerine, daha önceki cezaları kaldırarak beraat kararı verdi.

‘ATATÜRK OLMASAYDI’

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, 22 Mayıs 2011’de CHP Tepebaşı İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği aday tanıtım toplantısında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirirken “... Efendim, şimdi eğer Tayyip Erdoğan’ın azıcık bu eski siyasilere hürmeti olsa ana babasını araştırır. Eğer onlar olmasaydı, rahmetli Atatürk olmasaydı, Tayyip Erdoğan’ın babası kim olacaktı, annesi kim olacaklardı arkadaşlar” ifadesini kullandı.

Eskişehir 2. Sulh Ceza Mahkemesi, savcılığın açtığı dava sonucunda Ataç’a kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan 7 bin 80 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve Ataç’ın 5 yıl denetim altına alınmasına hükmetti.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Kararın kesinleşmesi üzerine Ataç’ın avukatı Fikret İlkiz, AİHM’ye başvurdu. AİHM İkinci Bölüm, 17 Aralık 2019’da yaptığı değerlendirme sonucunda Ataç’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Kararda, “Mahkemenin gerekçeli kararında (...) özellikle ilgililerin siyasetçi olmaları, milletvekili seçimleri bağlamı ve hükmün açıklanması geriye bırakılmış olsa bile bu mahkûmiyetin başvurucunun ifade özgürlüğü hakkını kullanması üzerindeki caydırıcılık etkisi göz önünde bulundurulduğunda tatminkâr deliller sunmadığı” vurgulandı. Ataç’ın avukatı bunun üzerine mahkemeye başvurarak yargılamanın yenilenmesi talebinde bulundu.

Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi, dün davayı yeniden ele aldı. Savcı, AİHM kararı doğrultusunda beraat kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme, duruşma sonunda eski kararın kaldırılarak Ataç’ın Erdoğan’a hakaret suçundan beraatına karar verdi. Benzer bir karar, aynı gün Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in davasında da çıktı. Genel seçimler döneminde Yılmaz Büyükerşen, dönemin AKP milletvekili Salih Koca hakkında eleştirilerde bulundu.

Eskişehir 3. Sulh Ceza Mahkemesi, Büyükerşen’i hakaret suçundan 2012’de 1740 TL adli para cezasına çarptırdı. AİHM, 2019’da Büyükerşen’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Yeniden yargılama talebini görüşen Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi, Büyükerşen’in beraatına karar verdi.