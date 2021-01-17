Atatürk Orman Çiftliği arazisi metrekaresi 5 TL'den kiraya çıkarıldı!

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, tarihi birinci derecede sit alanı içerisinde bulunan 1.412 metre karelik Atatürk Orman Çiftliği arazisini açık ihale usulüyle kiralığa çıkardı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise, "Resmi gazetede Atatürk Orman Çiftliği'nde metrekaresi aylık 5 liradan kiraya çıkmış. Ne öfke… kiralamaya, satmaya doyamadılar. Atatürk'ün vasiyeti, şartlı bağışı ihlal ediliyor. AOÇ müdürü suç işliyor" ifadelerini kullandı.

ANKA
17 Ocak 2021 Pazar, 14:15
Atatürk Orman Çiftliği arazisi metrekaresi 5 TL'den kiraya çıkarıldı!
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Resmi Gazetede yayımlanan ilanda, kira sözleşmesi biten 1.412 metre karelik Atatürk Orman Çiftliği arazisinin açık ihale usulüyle 5 yıllığına yeniden kiraya verileceği duyuruldu. Aylık 7.500.00 liraya kiraya verilen alan 28 Ocak 2021'de ihaleye açılacak.

İlana tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Resmi gazetede Atatürk Orman Çiftliği’nde m2 aylık 5 liradan kiraya çıkmış. Ne öfke… kiralamaya, satmaya doyamadılar. Atatürk'ün vasiyeti, şartlı bağışı ihlal ediliyor. AOÇ müdürü suç işliyor.”


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