Atatürk Orman Çiftliği yine yapılaşmaya açılıyor!

03 Temmuz 2020 Cuma, 07:52

AKP iktidarı döneminde hızla küçülen ve yapılaşmaya açılan Atatürk Orman Çiftliği’nden (AOÇ) 250 bin metrekarelik bir arazi daha koparıldı. Ankara Valiliği’ne bağlı Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, “Atatürk Orman Çiftliği arazisi olan birinci derece doğal ve tarihi sit alanı içerisinde yer alan 250 bin metrekarelik alana ilişkin” koruma amaçlı imar planı değişikliğinin askıya çıkarıldığını belirterek alanın askeri alan statüsüne dönüştürüldüğünü açıkladı.

Koruma Amaçlı İmar Planı Açıklama Raporu’nda, “250 bin metrekarelik alan geçtiğimiz yıllarda Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın konuşlanma yeri ihtiyacının karşılanması için Millî Savunma Bakanlığı’na kiralandı” denildi.

ALAN, ÇİFTLİĞİN TARIM ARAZİSİ

MHP’li Etimesgut Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün görüş yazısının da yer aldığı raporda dikkat çeken ifadeler yer aldı. Görüş bildiren MHP’li belediye imar planına karşı çıkarak “Parselin Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nce tarımsal faaliyetlerde kullanıldığı, Etimesgut ilçe sınırları içerisinde birçok askeri alanın bulunduğu, dolayısıyla parselin vasfına uygun olarak ağaçlandırılarak halkın kullanabileceği piknik ve mesire yerleri şeklinde düzenlenerek nezih bir bölge olarak korunmasının ve yapılaşmaya açılmaması gerektiğini” belirtti.

‘YAPILAŞMA YAPILAMAZ’ GÖRÜŞÜ VERİLDİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Etimesgut Belediyesi, “Arazinin askeri alan fonksiyonuna ayrılmasının koruma amaçlı imar planlarına uygun olmayacağını vurgulayarak söz konusu alanın kuzey kısmının Etimesgut Askeri Havaalanı Mania Planı kriterlerine göre ‘Etimesgut Askeri Havaalanı Engelsiz Saha Sınırı’ içerisinde kaldığı dolayısıyla kiralanan alanın bir bölümünde yapılaşma yapılamayacağı tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

90 YILDA YÜZDE 40 KÜÇÜLDÜ

Atatürk Orman Çiftliği’nin 1925 yılında yaklaşık 55 bin 540 dekar olan arazisinin 2015 yılı sonunda 33 bin 256 dekara gerilediği tespit edilmişti. Çiftlik arazisi, geçtiğimiz yıllarda yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Millet Camii ile AKP’li Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptırılan Ankapark projesi gibi çok sayıda projeyle yapılaşmaya açıldı. Ayrıca Çiftlik arazileri, Sağlık Bakanı’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi gibi çok sayıda kuruma da tahsis edildi.