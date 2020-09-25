Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden sınav kararı
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vizelerin online yapılacağını duyurdu.
2020-2021 Güz Yarıyılında örgün öğretimin ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yoluyla verilmesini kararlaştıran Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) vize sınavlarının da online (çevrimiçi) olarak yapılmasına karar verdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel salgınının ülkemizdeki yayılım seyri ve insan sağlığı açısından oluşturduğu tehdit karşısında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uygun olarak Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları, 16-22 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak yapılacak. Final sınavlarının ise ne zaman ve nasıl yapılacağı ilerleyen günlerde duyurulacak.
ATA-AÖF BLOK UYGULAMA I DERSİ İLE İLGİLİ DE DUYURU YAYIMLADI
Blok Uygulama I dersi hakkında da karar alan ATA-AÖF buna göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Blok Uygulama I dersini de online olarak yürütecek. Dersin nasıl işleneceği ile ilgili detaylar ise daha sonra web sitesi üzerinden öğrencilerle paylaşılacak.
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