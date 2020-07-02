Atatürk'e 'Büyük İngiliz projesi' diyen jandarma astsubay hakkında karar

02 Temmuz 2020 Perşembe, 19:13

Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Rafi Hasan Ceran'ın Kars İl Jandarma Komutanlığı Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Rafi Hasan Ceran'ın sosyal medya hesabından devlet büyükleri aleyhine ve görev alanı dışında yapmış olduğu paylaşımlarla ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından 2 Temmuz 2020 günü görevden uzaklaştırılmıştır.