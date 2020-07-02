Atatürk'e 'Büyük İngiliz projesi' diyen jandarma astsubay hakkında karar
Türkiye’nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk için Facebook’tan, “Büyük İngiliz projesi” diyen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş görevinden uzaklaştırıldı.
Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Rafi Hasan Ceran'ın Kars İl Jandarma Komutanlığı Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Rafi Hasan Ceran'ın sosyal medya hesabından devlet büyükleri aleyhine ve görev alanı dışında yapmış olduğu paylaşımlarla ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından 2 Temmuz 2020 günü görevden uzaklaştırılmıştır.
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