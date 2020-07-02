Atatürk'e hakaret eden jandarma astsubay tepki topladı!

02 Temmuz 2020 Perşembe, 15:51

Atatürk'le ilgili gerçekleri söylemek için Koruma Kanunu’nun kaldırılması gerektiğini söyleyen Rafi Ceran, yorumlarının ortaya çıkmasının ardından Facebook hesabını kapattı, daha sonra tekrar açtı.

Rafi Ceran adlı jandarma astsubay ekşisözlük'te ve Twitter'da tepkilerin hedefi oldu. Pek çok kullanıcı, İçişleri Bakanlığı'nın Rafi Ceran hakkında inceleme başlatılıp başlatılmayacağını sordu. Kars Arpaçay Doğruyol Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görev yapan Rafi Ceran'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda muhalefet partiler için de çirkin ithamlar bulunuyor.

Bunlardan bazıları:

BirGün'ün aktardığına göre astsubay Rafi Ceran ile ilgili sosyal medyada çok sert yorumlar yapıldı. İşte o yorumlardan birkaçı:

“Alenen kulaktan dolma bilgilerle siyasi propaganda yapan mesleğinin gerektirdiği disipline ve duruşa sahip olmayan Atatürk düşmanı bir astsubay. Düşmanlığını daha da nefretle sunabilmek için Atatürk’ü koruyan yasaların kaldırılmasını salyalarını akıtarak beklemektedir.”

“Hakkında bir an önce adli ve idari cezai yaptırımlar uygulanması gereken biridir. Ben askerliğini jandarma olarak yapan biriyim. Bu ve bunun gibi karakter yoksunlarının Türk ordusunda yeri yok.”

“Ordumuzda bunun gibiler her zaman vardı ve ileride de olacaklar. Önemli olan bu hamamböceklerinin kaynağını yok etmek. Dinlere inanmak başka iş. Gelenek var, âile var, yetişme var. Ama nurslu said’e, tarîkatlara, ışidciler’e inananlardan ülkeye ne hayır gelir? Muhtemelen, bu rezil herif, benzeri milyonlarca insan gibi, ne din bilir, ne dil bilir, ne târih bilir. Osmanlıcılık oynar dururlar. Bu ülke ne zaman salaklıklardan kurtulur ve temizlenir, görebilecek miyim?”

“Aşağılık herif. Bu Feto ağızlı astsubay derhal görevinden el çektirilmelidir. Korkudan sosyal medya hesabını kapatıp, inine çekilmiştir. Tıpkı korkudan İngiliz gemisine binip kaçan dedeleri gibi.”