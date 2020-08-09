Atatürk’e hakaret eden AKP’linin bir koltuğu daha oldu

09 Ağustos 2020 Pazar, 11:55

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde geçtiğimiz yıl Atatürk ile ilgili tepki çeken paylaşımlarda bulunan AKP'li Hasan Uzunlar AKP Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı. MHP’yi de hedef alan Uzunlar, “Her zaman söylerim. MHP’den ayrılan Müslüman kesim Muhsin Yazıcıoğlu ile devam etti. Milliyetçi kesim MHP’de kaldı. İP’e de tüm bunlardan arta kalanlar gitti” paylaşımı yapmıştı.

Uzunlar, tepkilere rağmen AKP tarafından üst düzey görevlerde tutulmaya devam etti. Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilliği'nden alınan AKP'li Hasan Uzunlar İl Encümen Üyesi seçildi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, AKP’den meclis üyeliğine de devam eden Hasan Uzunlar, beş ayrı görevi aynı anda yürütüyor. Samsun Proje Ulaşım İmar Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş ile SAMULAŞ‘ta yönetim kurulu üyeliği yapan Gıda Organize Sanayi Bölgesi‘nin müfettiş heyetinde de yer alıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin karar organı İl Encümeni’ne üyesi seçilen Uzunlar, meclis üyeliği dışındaki diğer dört görevinden ‘huzur hakkı’ adı altında ücret alıyor.

AKP’li Hasan Uzunlar’ın, İl Encümeni’ne üye seçilmesine Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeni MHP’den tepki geldi. MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Cumhur İttifakı’nın ruhuna zarar vermeyecek şekilde davrandıklarını belirterek şunları söyledi:

"En ufak hatası olanları ihraç ediyor ya da susturuyoruz. Cumhur İttifakı’na zarar gelmemesi için üzerimize düşeni yapıyoruz fakat böyle şeyler olunca da inciniyoruz. Biz aynı hassasiyeti karşı taraftan göremiyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de talimatı bu yönde."

ATATÜRK KARŞITI

Uzunlar, Atatürk için 10 Kasım’da “Fatiha yerine korna ile anılan tek kişisin”, “Fatiha yerine korna ile anılan tek kişisin”, “Kızına zorla başörtüsü taktırmak dayatmacılıktır diyenler, Yahudi şapkası giydiren adamı özgürlük savaşçısı olarak pazarlamaya çalışıyor” yazılı görsellerin bulunduğu paylaşımlar yapmıştı.



