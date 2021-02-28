Atatürk'e hakaret eden Furkan Bölükbaşı'nın FETÖ geçmişi ortaya çıktı
Marmara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Furkan Bölükbaşı'nın iddianamesinde, Atatürk'e hakaret ettiği satırlar yer aldı. Bölükbaşı, "“Atatürk’ü sevmiyorum dediğim için ceza aldım” demişti.
“'Atatürk’ü sevmiyorum' dediğim için ceza aldım” diyen Marmara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Furkan Bölükbaşı'nın iddianamesinde, Atatürk'e hakaret ettiği satırlar yer aldı.
Furkan Bölükbaşı, Ekşi Sözlük'te Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle aldığı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasını “Şeref madalyası” olarak nitelemişti. Bölükbaşı, “'Atatürk’ü sevmiyorum dediğim için ceza aldım” demişti.
Odatv’den Can Özçelik’in haberine göre, Bölükbaşı’nın iddianamesinde “Atatürk’ü sevmiyorum” dediği için değil, hakaret ettiği için yargılandığı ortaya çıktı.
İddianamede Bölükbaşı’nın “Bana ait değil” diye iddia ettiği paylaşımlar ise şöyle:
“- ‘Hangisi atanızdır A-Atatürk B-Maymun.’
- ‘Atatürk'e giydirdim’
Cumhuriyet Atatürk'ün mizah anlayışıdır. Halkın yönetimini ilan edip tek adam diktası kurmanın başka açıklaması yok. Kurtlu filan olmasın, Cumhuriyeti Atatürke borçlusun diyor ulan istemediğim şeyi iteleyip birde borç takan adamı neden seveyim kezo?”
FETÖ BAĞLANTISI
Bölükbaşı’nın, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in “Genç Siviller” oluşumunda yer alarak dönemin kumpaslarına destek verdiği ortaya çıkmıştı.
Bölükbaşı’nın 2010’da Türkan Saylan’ın hayatını konu alan diziye karşı gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan isim olduğu belirtilmişti.
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