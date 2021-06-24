Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında karar
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyaslayarak Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin 2 yıl 6 ay hapis cezası onandı.
Safiye İnci, Anıtkabir'de çektiği videoda Atatürk'ü, Erdoğan ile kıyaslarak hakaret etmişti. İnci'nin bu sözleri toplumda sert tepkilere neden olmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan İnci, 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Safiye İnci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cezasının onandığını duyurdu.
İnci'nin mesajı şöyle:
"Cezam onaylandı 2 yıl 6 ay ceza aldım Bu davada kazandığını sananlar. Devran dönecek! Allah bitti demeden bitmez hükmü yalnızca Allah verir."
NE OLMUŞTU
Anıtkabir'de kendi videosunu çekip sosyal medyadan paylaşan İnci, Anıtkabir'e zorla geldiğini ve aslında Atatürk'ü sevmediğini söyleyerek, "Anıtkabir'e geldiğim için utanıyorum. Keşke gelmeseydim. Türkiye'yi Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk, Tayyip'in..." ifadelerini kullanarak hakaretler savurmuştu. Ankara Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan İnci, cumartesi günü gözaltına alındı. İnci daha sonra yayınladığı özür videosunda görüntüleri kendisini kızdıran bir arkadaşına özel olarak attığı savunmasını yaptı.
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