'Atatürk'e hakaret'le suçlanan Yılmaz Özdil'den tek cümlelik savunma

02 Nisan 2021 Cuma, 14:32

Serdar Ö. isimli bir kişinin şikayeti üzerine Twitter'da yaptığı paylaşım öne sürülerek Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil hakkında "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçlamasıyla Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca 6 Aralık 2020 tarihinde soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında talimat yoluyla ifadesinin alınmasına karar verilen Özdil, bugün avukatı İsmail Yılmaz ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Savcıya ifade veren Özdil, "Atatürkçüler Atatürk'e hakaret etmezler" dedi.

Avukat İsmail Yılmaz ise, "Müvekkilimin tek cümlelik ifadesi yeterlidir. Bu ifade sayfalarca anlatıma bedeldir" diyerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti. Özdil ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.