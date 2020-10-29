Atatürk’e mektup yazma şansınız olsa ne yazardınız?
O, bir Cumhuriyet kadını. Kars’tan yola çıkarak, cumhuriyetin faziletlerinden bir bir faydalandı ve öğretmen oldu. Binlerce öğrenci yetiştirdi. Yetmedi 10 kitap yazdı. Eğitimci yazar Neşe Doster, “Atatürk ve cumhuriyet olmasaydı ben bunları yapabilir miydim?” diye soruyor.
Cumhuriyet Tv’de Serhat Doğan’ın hazırlayıp sunduğu “MASA BAŞI” programının özel yayın konuğu eğitimci yazar Neşe Doster oldu. Cumhuriyet Bayramı özel yayınında Doster, “Atatürk’e Hasret Mürekkepli Mektuplar” kitabından yola çıkarak cumhuriyetin önemini anlattı. Atatürk’e duyduğu sevgiyi, özlemi, övgüyü kitabında işleyen Neşe Doster, gençlere seslenerek cumhuriyete sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
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