Atatürk'ü anmalarından rahatsız oldu: Ya bende yanlışlık var ya da "hasret ve özlem" ile yanıp tutuşanlarda
Liberal Düşünce Topluluğu kurucusu Atilla Yayla, liberallerin Atatürk'ü "hasret ve özlem"le anmasından rahatsız oldu. Yayla, "Taraflardan birinde yanlışlık var: Ya bende ya da 'hasret ve özlem' ile yanıp tutuşanlarda..." dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 82. ölüm yıldönümü nedeniyle tüm yurtta törenler ve çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bir dönemin hızlı AKP destekçilerinden ve 'liberal'lerin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Atilla Yayla ise bugün Atatürk için anma mesajı paylaşan bazı liberallerden rahatsız.
Rahatsızlığını Twitter hesabından dile getiren Yayla, "Liberal düşüncenin Türkiye'de tanınmasına ve gelişmesine neredeyse bir ömür adamış biri olarak bir liberalin Mustafa Kemal'i "hasret ve özlem" ile anmasını anlamakta zorluk çekiyorum." diye yazdı.
Yayla, paylaşımını "Taraflardan birinde yanlışlık var: Ya bende ya da "hasret ve özlem" ile yanıp tutuşanlarda..." ifadeleriyle sonlanırdı.
Atilla Yayla 12 Eylül 2010’daki Anayasa değişikliğinde 'Yetmez ama evet' sloganıyla canhıraş çalışmış isimlerden biriydi.
Geçmişte hem 'FETÖ'nün gazetesi Zaman'da hem de bugün AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ta yazmış olan Yayla, AKP ile FETÖ arasında "dershaneler savaşı" başladığında, Yeni Şafak'taki köşesinde dershanelerin kapatılmaması gerektiğini savunmuştu. Yayla, 2015'teki Yeni Şafak'taki veda yazısında "Bugün dönüp geriye baktığımda niçin hiç olmazsa 7 Şubat 2012 MİT operasyonunda uyanamadığıma hayıflanıyorum" demişti.
Atilla Yayla’nın kurucusu olduğu Liberal Düşünce Topluluğu ise başta Emrullah Uslu olmak üzere birçok 'FETÖ’cünün "karargah"ı gibi işlev görmüştü.
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