Atatürk’ün dev imzası Gemlik’in zirvesinde

19 Mayıs 2020 Salı, 13:33

Gemlik Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sembol imzasını, tüm ilçeden görülen tepeye yazdı. Şahinyurdu mevkiinde, yangın sonucu orman vasfını kaybetmiş arazide yaklaşık on gün süren yoğun çalışmanın ardından tamamlanan Atatürk'ün imzası, Mehmet Uğur Sertaslan ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından boyandı.

Türkiye’de hayata geçirilmiş en büyük Atatürk imzası olma özelliğini taşıyan çalışma, 70 metre eninde ve 216 metre boyunda, toplam 2 bin 13,5 metrekarelik bir alanda yazıldı. İmza, İstanbul güzergâhındaki uçaklardan da rahatlıkla görülebilecek büyüklüğe sahip.

Atatürk'ün imzasının Gemlik’in en görünür tepesinde olduğunu kaydeden Sertaslan, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na iniş yapan uçakların da rotası üzerinde bulunduğun belirtti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ATATÜRK İMZASI

“Milletimizin Kurtuluş Savaşı’na başladığı, büyük önderimizin Samsun’a ayak bastığı gün 19 Mayıs" diyen Sertaslan, "Bir milletin kurtuluşunun ilk adımı. Koronavirüs salgını nedeniyle kutlama yapmak mümkün olamadı. Fakat hemşerilerimizin var olan beklentilerini karşılamayı kendimize görev biliriz. Bu bayramın sönük geçmesine izin vermemek için böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük Atatürk imzası oldu. 20 dönüm arazi içine yerleştirildi, 30 kamyondan fazla taş kullanıldı” dedi.

“ATATÜRK BÜTÜN TÜRK MİLLETİNİNDİR”

“Atatürk bütün Türk milletinindir. Her siyasi partiye mensup, her görüşe sahip hemşerilerimiz çalışmamızı mutlulukla takip ediyor” ifadelerini kullanan Sertaslan, şöyle konuştu:

“19 Mayıs bizim için önemli bir gün ve bu güne yakışır bir kutlama yapmamız gerekiyordu. Bu yıl ilk defa bu bayramda meydanlarda değiliz. Bütün ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Kadir Gecesi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”