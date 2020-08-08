Atatürk’ün Geometri kitabı orijinal çizimleriyle yayımlandı
Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı Geometri kitabı orijinal çizimleriyle birlikte Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından Bilim Dizisi’nin ilk kitabı olarak yayımlandı. Atatürk; 1936’da toplanan III. Türk Dil Kurultayı’nın hemen ardından “geometri öğretenlerle, bu konuda kitap yazacaklara kılavuz” olması amacıyla Dolmabahçe Sarayı’nda kaleme aldığı ve ilk olarak 1937’de Kültür Bakanlığı’nca basılan bu kitapla, kendisinin türettiği ve günümüzde kullanılan pek çok geometri terimini dilimize kazandırmıştır.
“Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat
için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”
Mustafa Kemal Atatürk Hâkimiyeti Milliye, 25 Eylül
1924
Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin 12 Temmuz 1932’de kurulmasından sonra başlayan Dil Devrimi’yle Türkçeyi sade bir dil haline getirme ve yabancı kökenli kelimelerden arındırma çalışmaları hız kazanır.
Yabancı
dillerden, özellikle Arapça ve Farsçadan alınan bilim, fen, sanat ve teknik
terimlerin Türkçeleştirilmesi için komisyonlar kurulur.
Son derece ağır Osmanlıca terimlerin kullanıldığı “geometri”, eski deyişle “hendese” için ise bu çalışmayı bizzat Mustafa Kemal Atatürk yapar.
Atatürk,
1936 yılında toplanan III. Türk Dil Kurultayı’nın hemen ardından “geometri
öğretenlerle, bu konuda kitap yazacaklara kılavuz” olması amacıyla Dolmabahçe
Sarayı’nda Geometri kitabını kaleme alır.
Eğitime
ve bilime verdiği önemi her zaman vurgulayan Mustafa Kemal Atatürk, ilk olarak
1937 yılında Kültür Bakanlığı tarafından basılan bu kitapla, kendisinin türettiği
ve günümüzde kullanılan pek çok geometri terimini dilimize kazandırmıştır.
Geometri / Mustafa Kemal Atatürk / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / 68 s.
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