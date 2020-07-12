Atatürk’ün Selanik'teki evi 'soykırım müzesi' yapılsın dediler
Yunanistan'da faaliyet yürüten 'Yunan Çözümü' adlı siyasi parti skandal bir bildiriye imza attı. Sağcı parti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinin, soykırım müzesine dönüştürülmesini önerdi!
Yunan Çözümü adlı sağcı parti, hükümete, Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan evini, sözde Pontus soykırımı kurbanlarının anısına müzeye dönüştürmesini önerdi.
Siyasi partinin önerisini de içeren bildiride, Türkiye'ye karşı skandal ifadeler yer aldı. İşte o nefret dolu ifadelerden bazıları:
"Türkler, Atatürk'ü modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak görseler de, Yunanlılar, Ermeniler ve Süryaniler onu Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Hıristiyan azınlıklara karşı soykırımın ana faillerinden biri olarak hatırlıyorlar ki bu soykırımlar yaklaşık 3,5 milyon insanın sistematik olarak yok edilmesine yol açtı..."
"UNESCO LİSTESİNDE DEĞİL"
Haberde, Atatürk'ün Selanik'teki evinin, UNESCO dünya mirası listesinde olmamasından dolayı, evin istenilen amaç doğrultusunda dönüştürülmesinin herhangi bir yasak sıkıntı yaratmayacağı iddia edildi.
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