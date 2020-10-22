Atillâ İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

22 Ekim 2020 Perşembe, 10:18

Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nca düzenlenen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından desteklenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin Doğan Hızlan’ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurulları bu yılki ödül sahiplerini belirledi. Bu yıl yarışmaya ‘Şiir’ dalında 52, ‘Roman’ dalında 49 eserle başvuruldu.

ROMAN ÖDÜLÜ ‘ÂŞIKLAR BAYRAMI’ İLE KEMAL VAROL’UN

2020 Attilâ İlhan Roman Ödülü’nün sahibi, İletişim Yayınları tarafından yayımlanan “Âşıklar Bayramı” romanıyla Kemal Varol oldu.

Seçici Kurul, Kemal Varol’u ödüle “Sözlü kültür ile yazılı kültürü başarılı bir şekilde birleştirmesi, âşık geleneğini baba-oğul ilişkisiyle harmanlaması, yolculuk üzerine kurgulanan yapıdaki yolculuğa paralel şekilde ilerleyen bir iç hesaplaşmayı etkileyici bir dille anlatması” sebebiyle değer bulduğunu açıkladı.

2020 Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün ise Everest Yayıncılık’tan çıkan “At Sancısı” romanıyla Elvan Kaya Aksarı’ya verilmesine karar verildi. Seçici Kurul, bu kararının gerekçesini şöyle açıkladı: “Eser, atlı arabacılığın macerası üzerinden değişen dönemleri anlatımda farklı dil yapıları kullanmasındaki başarısı, çeşitli yan karakterler yaratması konusundaki yaratıcılığı sebebiyle ödüle değer bulunmuştur.”

Attilâ İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu’nda Mehmet Eroğlu, Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer alıyor.

ŞİİR ÖDÜLÜ ‘HAYHUY’ KİTABI İLE ELİF SOFYA’NIN

Şiir Ödülü Seçici Kurulu, 2020 Attilâ İlhan Şiir Ödülü’nün Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Hayhuy” kitabı ile Elif Sofya’ya verilmesine karar verdi. Ödülün gerekçesi şu şekilde açıklandı: “Elif Sofya kısa dizelerle, sesi kısarak yalın anlatımla ulaştığı şiirini ileri götüren yaklaşımıyla 2020 Attilâ İlhan Şiir Ödülü'ne değer görülmüştür.”

2020 Attilâ İlhan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün ise Edebi Şeyler Yayınları tarafından yayımlanan “Sevgili Kardeşim Ben” isimli kitabıyla Enes Kurdaş’a verilmesine karar verildi.

Ödül gerekçesi, “Enes Kurdaş, günlük konuşma dilinde yumuşak geçişlerle şiiri yakalaması, bunu şiire aktarışındaki başarısı ve mısraya kattığı kırılma sayesinde şiiriyet kazandırması sebebiyle 2020 İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü'ne değer görülmüştür” olarak açıklandı.

Metin Celal’in başkanlığındaki Attilâ İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu’nda A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aileyi temsilen Kerem Alışık yer aldı.