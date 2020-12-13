Atina’da anmaya yasak!

13 Aralık 2020 Pazar, 02:00

İspanya, Danimarka, İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya’da Yunanistan’daki gösterilere destek veren ve polis şiddetini protesto eden gösteriler düzenlenmişti. Grigoropoulos Türkiye’de, Gezi Parkı eylemleri sırasında atılan bir gaz fişeğinin başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan ile özdeşleştirilmiş, “Kardeşimsin Alexis” sloganıyla da anılmıştı.

Grigoropoulos’un öldürüldüğü gece yanında olan yakın arkadaşı Nikos Romanos, 2013’te silahlı soyguna karıştığı gerekçesiyle tutuklanmış, hapishanede kaldığı dönemde üniversite eğitimini tamamlarken, açlık grevi de yapmış ve 2019’da serbest bırakılmıştı. Grigoropoulos’un ölümüne yol açan polis memuru Epaminondas Korkoneas ise müebbet hapis cezası almış, 13 yıl sonra serbest bırakılmıştı.

Grigoropoulos’un ölüm yıldönümünde Atina’da her yıl anma törenleri ve gösteriler düzenleniyor. Ancak bu sene, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ikinci dalgasının yaşandığı şu günlerde sürdürülen genel karantina uygulaması nedeniyle anma törenlerine engel olundu. Buna karşın, eylem yapmak isteyen ve içlerinde iki avukatın da bulunduğu sınırlı sayıdaki gösterici arasından 100’den fazlası gözaltına alındı. 1973’te askeri cunta yönetimine karşı Atina Ulusal Teknik Üniversitesi’ndeki işgal ve direniş eyleminde yaşamını yitirenleri anma törenleri çerçevesinde düzenlenen geleneksel 17 Kasım yürüyüşü de, koronavirüs önlemleri gerekçe gösterilerek bu yıl yasaklanmıştı.

Uzatılan karantina önlemleri

Yunanistan’da 14 Aralık’a kadar sürmesi öngörülen genel karantina ve 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 7 Ocak’a kadar uzatıldı. Hükümet sözcüsü Stelios Petsas, bu kararın kapsamına şehir dışı seyahat kısıtlamasının da dahil olduğunu söyledi ve sokağa çıkma yasağının 13 Aralık gecesinden itibaren 22.00-05.00 arasında geçerli olacağını belirttti. Petsas, okullar, restoranlar, barlar, mahkemeler ve kayak merkezleri gibi mekânların söz konusu tarihe kadar kapalı kalacağını da vurgulayarak, kiliselerin Noel ve Epifani yortusunda açık olacağını, kuaför salonlarının ve kitapçıların 14 Aralık’tan itibaren açılacağını da duyurdu.

Ülkede vaka sayılarındaki ciddi artış üzerine 7 Kasım’dan itibaren karantina uygulaması başlatılmıştı. Bu çerçevede, mağaza ve alışveriş merkezleri kapatılmış, gıda satan marketlerle, paket servisi yapan yemek dükkânlarının ve eczanelerin açık kalmasına izin verilmişti. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu’nun paylaştığı verilere göre, ülkede solunum cihazına bağlı durumda olan Covid-19 hastalarının sayısı 600 civarında. Can kaybı ise 3300’ü aşmış durumda. Yunanistan’da salgının başından bu yana 121 binden fazla vaka kayıtlara geçti.

[email protected]