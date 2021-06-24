24 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Pandemi nedeniyle ertelenen kültür sanat etkinlikleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Hatta bu süre içinde sanki daha bir demlenmiş, daha bir yoğunlaşmış işler: “Atış Serbest ‘MECMU’ ” sergisi gibi. Ne demek şimdi bu? Güncel sanatçılar... Geçici birliktelikler... Kolektif ruh... Yeni ilişkiler... Atış Serbest sergileri, sanatçı inisiyatifi; bu yıl altıncısı gerçekleşiyor. Küratör yok. MECMU bir araya getirilmiş demek, 20 sanatçı bir araya geliyor; ikili üçlü, geçici birliktelikler, duo çalışmalar yapıyor. Nerede? İşte burası en az sergi kadar ilginç. Barın Han’ın beş katında. Nedir Barın Han? Prof. Emin Barın’ın Çemberlitaş’ta, uzun yıllar atölye ve ciltevi olarak kullandığı, 2000’li yıllarda matbaalar ve basın şehir merkezinden çıkınca 17 sene boş duran ama iş hanı ya da otel yapılması tekliflerine direnen, kişiliğini koruyan ve 16. İstanbul Bienali etkinlikleri ile birlikte sergilere ev sahipliği yapmayı tercih eden, ailenin üzerine titrediği ve Prof. Emin Barın’ın anılarını yaşattığı yer.

Önce onun odasını, mekânını geziyor, yaşamöyküsüne bakıyorum, yüreğim titriyor. Resme meraklı bu gencin, Cumhuriyetin ilk yıllarında, kıt kaynaklara karşın yurtdışına eğitime gönderilerek ünlü bir grafiker olmasının öyküsünü izliyorum. Anıtkabir’in üzerindeki hitabelerin yazılmasından paraların grafik tasarımına kadar, o kadar çeşitli tasarımları, kaligrafi çalışmaları, birbirinden güzel işleri var ki; tasarımcı, grafiker değil, ressam da aynı zamanda. Ama en güzeli onun gelişimindeki Cumhuriyet Türkiyesi’nin katkısı. Liyakate saygı. Şimdi nice yetenekli genç, zorluklarla kendini yetiştirse bile, yararlanılmıyor, yok ediliyor!

GENÇ SANATÇILAR

Yirmi genç sanatçı, ikili, üçlü gruplar halinde beş kata yayılmış. Aylarca toplanıp çalışmışlar ve yaratmışlar. Kimi heykel yapmış, kimi resim, kimi video-art, kimi karma. Felsefelerini, düşüncelerini, yaratıcılıklarını konuşturmuşlar. Kimi mekâna saygı yollamış: Ayça Telgeren, Barın Han. Kimi Çağrı Saray, “Şimdi Boku Yedik!” çok çarpıcı bir öyküden esinlenen ikili enstalasyon. Ahu Akgün- Defne Tesal, iki kanallı video performans, Olgu bir sen ve bir de ben olduğu durum ise sanrı aynada birer yansıma olmamız. Sanı bunların ikisi arasında gelip giden bizim durumumuz. Burada kalmak, ne kaybolmak başkasında ne de tamamen ayrışmak... Her biri farklı bir dünya.

Aslı Dinç, Burak Dikilitaş, Levent Türkan, Volkan Kızıltunç, Elif Çelebi, Çağrı Saray, Memed Erdener, Şule Nur Alev, Elvan Ekren, Güneş Çınar, Vahit Tuna, Can Aytekin, Levent Aygül, Atalay Kam Yeni, Güneş Terkal, Didem Erbaş, Erhan Özışıklı, düşünerek, uçarak, çizerek, üreterek sanat yaparken toplum günlerdir Kars’ın Digor ilçesinden ayakkabı boyacısı sandığıyla gelip kara para aklayarak mültimilyarder olan SBK’nin maceralarını konuşuyor. O daha ilginç! Aslında o da uçmuştu! Atış Serbest. 20 Temmuz’a kadar gezilebiliyor. En güzeli, binanın bir bölümünde hâlâ eski kitapların ve ciltlerin restorasyonu yapılıyor. Barın Han’ı ranta teslim etmeyip Emin Barın’ın ruhunu yaşatan ailesine ise özel sevgi ve saygılar sunarım.