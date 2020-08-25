Atiye'nin ikinci sezonundan ilk fragman yayımlandı

25 Ağustos 2020 Salı, 14:23

İlk sezonu 2019 yılının aralık ayında yayımlanan, Netflix Türkiye'nin ikinci yerli projesi "Atiye" dizisinin yeni fragmanı yayımlandı.

Geçen günlerde yayın tarihi açıklanan dizinin ikinci sezonu 10 Eylül'de izleyici ile buluşacak.

"ATİYE" DİZİSİNİN KONUSU

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın birlikte kaleme aldıkları dizinin oyuncu kadrosunda ise Beren Saat, Metin Akdülger, Başak Köklükaya, Melisa Şenolsun, Mehmet Günsür, Hazal Türesan, Tim Seyfi, Cezmi Baskın, Civan Canova, Meral Çetinkaya yer alıyor.