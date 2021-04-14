Atlar Veliefendi'ye çıktı, Gazi Koşusu ateşi yakıldı
At yarışlarının mabedi olan Veliefendi Hipodromu'nda yeni sezonun çim yarışları bugün start aldı.
At yarışlarının mabedi olan Veliefendi Hipodromu'nda yeni sezonun çim yarışları bugün start aldı. 27 Haziran Pazar günü 95’inci kez yapılacak olan Gazi Koşusu'nun adaylarından olan 3 yaşlı safkan İngiliz atları da ilk gün pistte boy gösterdi.
İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda ilkbahar-yaz yarış sezonu, bugün 10 koşulu programla başladı. Türkiye Jokey Kulübü yönetim kurulu üyelerinden at sahibi ve yetiştirici Gülnur Gülerce yeni sezon öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
GÜLNUR GÜLERCE: ÇİM PİSTTE YARIŞMAK ÇOK BAŞKADIR
İstanbul’da Kasım ayına kadar haftada 3 gün yarış yapılacağını vurgulayan Gülerce, "İlkbahar-yaz sezonu bugün İstanbul Veliefendi Hipodromumuzda başlıyor. Yeni sezonla birlikte çim pist yarışları da yeniden koşulmaya başlayacak. İstanbul, ilkbahar-yaz yarış sezonunda yarışlar Nisan ayından Kasım ayına kadar çarşamba, cuma, pazar olmak üzere haftada 3 gün yapılacak. 12 Nisan’da Bursa ve Şanlıurfa’da, 13 Nisan’da Adana ve Ankara’da yarış sezonunu açtık. Bugün 14 Nisan’da İstanbul ve Elazığ yarış sezonunu açıyoruz. Yarın da İzmir yarış sezonunu açacağız. İlkbahar-yaz yarış sezonu ile birlikte, 2 yaşlı taylar ilk kez yarış koşmaya başlar. 3 yaşlı taylar için grup ve klasik koşular dediğimiz her yıl aynı tarihlerde koşulan en önemli yarışları koşmanın zamanıdır. Tay denemeler, Sait Akson, Kısrak Koşusu ve tabii ki en önemlisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına koştuğumuz Gazi Koşusu; en prestijli koşularımızı çim pistte koşmanın heyecanı çok başkadır. Gazi Koşusu’nun 95’incisini bu yıl 27 Haziran Pazar günü koşacağız. At yarışları bir temaşa sporudur ve tabii ki yarışseverlerle birlikte paylaşıldığı zaman güzeldir. Bir arada heyecan artar ve keyifli olur. Tüm atçılar, jokeyler ve tabii ki atlarımız son derece hassas, duyarlı varlıklardır. Ortamın enerjisini, heyecanını fazlasıyla hissederler. Hep birlikte yarışseverlerimizle hipodromlarda buluşacağımız, bu tarifsiz heyecanı paylaşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Şu an önceliğimiz tabii ki sağlık ve alınan önlemlerle pandeminin bir an önce sona ermesidir” diye konuştu.
BU SENE YAPILACAK ÖNEMLİ YARIŞLARIN TAKVİMİ
8 Mayıs Cumartesi: TBMM
16 Mayıs Pazar: Erkek ve Dişi Tay Deneme
29 Mayıs Cumartesi: Tarım ve Orman Bakanlığı
6 Haziran Pazar: Kısrak ve Sait Akson
25 Haziran Cuma: İstiklal Savaşı
27 Haziran Pazar: GAZİ KOŞUSU
25 Temmuz Pazar: Avrasya, Niğbolu
5 Eylül Pazar: Topkapı, Boğaziçi
25 Eylül Cumartesi: Ankara
26 Eylül Pazar: Türkiye Jokey Kulübü
2 Ekim Cumartesi: Hatay
24 Ekim Pazar: Çaldıran
30 Ekim Cumartesi: Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı
Video Haberler
- Boşanma aşamasındaki eşten ölüm tehdidi
- Görüntüleri paylaştı: Saray İktidarının umurunda değil
- Skandal olaya skandal savunma
- Maske uyarısına 'pes' dedirten cevap
- Kaftancıoğlu paylaştı: Var, yok, kullanıldı
- CHP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi
- Boğaz'ı istila ettiler! Havadan böyle görüntülendi
- CHP'li Altay'tan 'mercedes' tepkisi
- Bağdat Caddesi'ni birbirine kattı!
- CHP'li başkandan polise '128 milyar dolar' tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır
- Bilim Kurulu üyesinden BioNTech aşılarıyla ilgili öneri
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kısmi Kapanma genelgesi
- Mehmet Ceyhan'dan Sinovac ve Sputnik V açıklaması
- İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı
- AKP'den 128 milyar dolar nerede sorusuna yanıt
- Devler 80.6 milyar lira kaybetti
- Fahrettin Koca'dan 5 kent için uyarı
- Yeni yasaklar ne zaman uygulanmaya başlanacak?