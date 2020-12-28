Atletico Madrid'den ayrılmaya karar veren Dİego Costa Türkiye yolcusu mu?

28 Aralık 2020 Pazartesi, 10:20

Diego Costa, Atletico Madrid'den ayrılıyor.

Marca'da yer alan habere göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İspanyol golcü Ocak ayında takımdan ayrılmak için yönetime talebini iletti.

Kişisel nedenlerden ötürü sözleşmesini 6 ay erken feshetmek isteyen Diego Costa, kulüple uzlaşarak yolları ayırmanın planını yapıyor. Atletico Madrid de oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor.

Atletico Madrid'de dördüncü farklı dönemini geçiren Diego Costa, son olarak 2018'in Ocak ayında Chelsea'den 60 milyon euro'ya transfer edilmişti.

Luis Suarez'in de transferiyle formasından iyice uzaklaşan 32 yaşındaki golcü bu sezon La Liga'da 7 maçta görev yapıp 2 gol attı.