Atletizmde Berke Akçam, Türkiye rekoru kırdı
İstanbul'da bugün başlayan U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda ilk rekor 400m engelli yarışında Berke Akçam'dan geldi.
İstanbul'da bugün başlayan U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda ilk rekor 400m engelli yarışında Berke Akçam'dan geldi.
50.84'lük derecesiyle Sinan Ören'e ait olan U20 Türkiye rekorunun yeni sahibi 50.42'lik derecesiyle Berke Akçam oldu.
İstanbulda bugün başlayan U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası yarın sona erecek.
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