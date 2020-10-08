Atletizmde inanılmaz rekor!

08 Ekim 2020 Perşembe, 10:13

Valencia tarihi bir atletizm gecesine ev sahipliği yaptı. Ugandalı Joshua Cheptegei erkekler 10 bin metrede 26:11.00'le Kenenisa Bekele'nin 15 yıllık dünya rekorunu kırdı. Ağustos'ta da 5 bin metrede dünya rekorunu kıran Cheptegoi tarihte bu iki rekoru eş zamanlı elinde tutan 10. sporcu oldu. Letensebet Gidey ise 14:06.65 ile Tirunesh Dibaba'nın 12 yıllık kadınlar 5 bin metre dünya rekorunu kırdı.

İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenen World Record Day etkinliğinde Ugandalı atlet Joshua Cheptegei erkekler 10 bin metre, Etiyopyalı Letesenbet Gidey ise kadınlar 5 bin metrede dünya rekoru kırmayı başardı.

Hollanda menşeli NN Running Team, Global Sports Communication ve SD Correcaminos tarafından düzenlenen ve erkekler 10 bin metre ile kadınlar 5 bin metrede rekor denemesi anlamı taşıyan etkinlik, Olympic Channel’dan canlı yayınlanırken binlerce kişinin izlediği etkinlikte dünya rekoru derecesi geldi ve organizasyon bir numaralı amacına ulaşmış oldu.

Pandemi nedeniyle yaz olimpiyat oyunlarının ertelenmesiyle büyük çaplı hedeflerinde yol değişikliğine gitmek zorunda kalan ve alternatif yarışmacı planlarla performanslarını ölçmeye çalışan sporculardan Cheptegei, 26:11.00’le Kenenisa Bekele’nin 15 yıllık (26:17.53 / Brüksel, 2005) erkekler 10 bin metre dünya rekorunu kırdı.

Kaynak: Skor (İçerik/Görsel)