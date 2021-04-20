Attan düşen jokey için umutlu bekleyiş

20 Nisan 2021 Salı, 15:39

Adana'da iki gün önce Yeşiloba Hipodromu’nda yapılan 5’inci koşu sırasında 4 numaralı 'Luminary' isimli attan düşmesi sonucunda kafatasında kırıklar oluşan jokey Samet Erkuş'un tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Erkuş’un ailesi ve nişanlısının hastane önünde umutlu bekleyişi sürüyor. Erkuş’un gözünü açacağına inandığını söyleyen amcası Melik Erkuş (36), sosyal medyada yeğenin öldüğüne dair söylentilere tepki göstererek, “Samet, mücadelesini sürdürüyor. Bu tip haberlere itibar edilmesin” dedi.

Erkuş ile yaklaşık 1 ay önce nişanlanan Saibe Öztürk (26) ise yoğun bakımda tedavisi süren nişanlısının sağlığı için hastane önünde her gün dua okuyor.

Adana Yeşiloba Hipodromu’nda 18 Nisan Pazar günü yapılan at yarışlarında yaşanan kaza camiada büyük üzüntü yarattı. Saat 19.00'da 5'inci koşu sırasında gerçekleşen kazada 4 numaralı Luminary isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra hızla ilerlerken bir anda dengesini kaybederek attan düştü. Düşmenin etkisiyle kafatasında kırık oluşan Erkuş, kısa süre içinde ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay gecesi operasyon geçiren Erkuş’un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Türkiye Jokey Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Durumu ciddiyetini koruyan jokeyimiz Samet Erkuş’a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.