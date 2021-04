Attan düşen jokey Samet Erkuş’un yaşam mücadelesi 10 gündür sürüyor

28 Nisan 2021 Çarşamba, 11:30

Adana’da yapılan at yarışları sırasında attan düşüp yaralanan, kafatasında kırıklar oluşan jokey Samet Erkuş'un hayat mücadelesi 10 gündür devam ediyor. Erkuş’un ailesi ve 1 ay önce nişanlandığı Saibe Öztürk'ün (26) ise hastane önündeki umutlu bekleyişini sürdürüyor. Nişanlısı Erkuş’u her gün dua ederek beklediğini belirten Öztürk, “Samet’in sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Allah, büyüktür. O, bizi bırakmayacak. Sevenleri, umutlarını yitirmesin” dedi.

Adana Yeşiloba Hipodromu’nda 18 Nisan günü saat 19.00'da yapılan 5'inci koşu sırasında 4 numaralı 'Luminary' isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, kaza geçirdi. Yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra Erkuş, dengesini kaybedip attan düştü. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Samet Erkuş’un kafatasında kırık oluştuğu belirlendi. Aynı gün ameliyat edilen Erkuş’un, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Durumu ciddiyetini koruyan jokeyimiz Samet Erkuş’a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Jokeylik hayatı boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Samet Erkuş’un yakınları ve 1 ay önce nişanlandığı Saibe Öztürk, hastanenin önünde 10’uncu günde de umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

"O, BİZİ BIRAKMAYACAK"

10 gündür aynı umut ve dualar eşliğinde beklemede olduklarını belirten Erkuş’un nişanlısı Saibe Öztürk, bugüne kadar yanlarında olan herkesin desteğine minnettar olduklarını söyledi. Kimsenin inancını yitirmemesi gerektiğini belirten Öztürk, “Biz, umudumuz sayesinde ayaktayız. Her gün umudumuz artıyor. Samet’in ayağını azıcık kıpırdatması bile bizim için sanki yürümüş de kalkmış gibi sevindirici oluyor. Çünkü buraya ne durumda geldiğini herkes biliyor. Şu an bu umudu taşımak bile çok güzel bir şey. İyi olacak inanıyorum. Çok zor günler atlatıyoruz. Kimse duasından vazgeçmesin. Onu sevenler çok kalabalık. Kimse de umudunu yitirmedi. Sevenleri de aynı şekilde yitirmesin. Bugüne kadar yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. Samet’in sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Allah, büyüktür. O, bizi bırakmayacak. Buna inanıyorum” diye konuştu.

Samet Erkuş’un son durumu hakkında bilgi veren amcası Şeyhmus Erkuş ise yeğeninin kazayı geçirdiği ilk gün hastaneye geldiğinde durumunun çok ağır olduğunu ve yaşama tutunmasının mucize olarak görüldüğünü belirtti. Şu an ise küçük de olsa ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Erkuş, iyi bir sonuca varmayı beklediklerini belirtti. Samet Erkuş’un inançlı ve güçlü biri olduğunu dile getiren amca Erkuş, “Bütün ülkenin duaları onun üzerinde. Rabbim, inşallah onu iyi edecektir. Biz hiç umudumuzu kaybetmedik. Hafif hafif parmak kımıldaması, ayak çekmeleri var. Fakat darbe beyinden aldığı için gözünü açmadığı sürece durum iyi değil. Gözünü açarsa o zaman çok büyük bir adım olacak. Beklediğimiz tek şey gözünü açabilmesidir. Fiziksel bir hasar kalır mı bunu bilemiyoruz. Ciddi operasyonlar geçirdi. İlk 48 saat çok kritikti. Gitti, geldi çocuk ama hayata tutundu. O çok güçlü bir çocuk. Rabbim ona yardım edecektir. Herkes Samet’i çok severdi. Her gün sabah erkenden idmana çıkardı. Çalışkan ve düzenliydi. Umutla beklemeye devam ediyoruz” dedi.

- Jokey Erkuş’un amcası Şeyhmus Erkuş'un açıklamaları

- Attan düşme anı

(FOTOĞRAFLI)