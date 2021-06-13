Attilâ İlhan Ödülleri’ne başvurular sona eriyor

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle bu yıl 6’ncısı düzenlenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’ne başvurular 19 Haziran tarihine kadar devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2021 Pazar, 02:00
Attilâ İlhan Ödülleri’ne başvurular sona eriyor
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2020 yılı içerisinde yayımlanmış eserlerin katılabileceği yarışmada, Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü’ne hak kazanan şiir kitabı ve roman sahibi 7 bin 500 TL; Vakıf Özel Teşvik Ödülü’ne hak kazanan ilk şiir kitabı ve ilk roman sahibi ise 2 bin 500 TL para ödülü sahibi olacak.

Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin, Onursal Başkanlığı Doğan Hızlan tarafından üstlenilen iki ayrı jürisi bulunuyor. Başkanlığını Mehmet Eroğlu’nun üstlendiği Roman Seçici Kurulu’nun üyeleri, Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan. Şiir Seçici Kurulu’nun Başkanı Metin Celal; üyeler A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aile adına Kerem Alışık.


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