MasterChef'te 6. altın önlüğü kim giydi? 27 Aralık MasterChef'te kim kazandı?

MasterChef Türkiye All Star'da yarışmacılar altın önlük için ter döktü. Peki, MasterChef All Star'da altın önlük oyununu kim kazandı? 27 Aralık'ta MasterChef All Star'da 6. altın önlüğü kim kazandı?

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar ilk etapta adaçayı ve uykuluk malzemelerinden en yaratıcı tabağı yapmak için yarıştı.

Programın ikinci turunda yarışmacılar Somer şefin 'soğan rameni' tarifini en iyi şekilde yapmak için ter döktü.

ALTINCI ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star'da altıncı önlüğün sahibi Kerem oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlüğün ilk sahibi Sergen oldu. Hasan, Çağatay ve Barbaros ilk 4 önlüğü kazanan yarışmacılar oldu. 5. altın önlüğün sahibi Ayaz oldu.