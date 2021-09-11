Av yasağı kalktı, sezon açıldı: İşte cep yakan balık fiyatları
Av yasağının kalkmasıyla balık sezonu açıldı. Balıkçı Murat Değirmenci, " Çeşit bol ama fiyatların pahalı olması vatandaşları düşündürüyor" dedi.
Kütahya’da, denizlerde av yasağının sona ermesiyle tutulan balıklar, tezgahlarda yerini almaya başladı.
Kütahya Balık Pazarı balıkçılarından Murat Değirmenci, çeşitlilik açısından bereketli başladığını söyledi.
Av yasağının kalkmasıyla balık pazarında hareketliliğin başladığını belirten Değirmenci, “Vatandaşlar taze deniz balığını özlemiş. Tezgahlar şenlendi. Çeşit bol ama fiyatların pahalı olması vatandaşları düşündürüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde daha bol ve bereketli olur” dedi.
Sezonun ilk haftasında istavrit ve sardalyanın bol çıktığını ifade eden Mustafa Erhan, balık fiyatlarını şöyle sıraladı;
"Her yıl 30 ile 40 lira arasında değişen sardalyanın kilosu 80 liraya çıktı.
Pazarda çipura 60,
Levrek 80,
Hamsi 40,
Turna 60,
Kupa 20,
Melanur 30,
Kalamar ise kilosu 100 liradan satılıyor"
Erhan, hava sıcaklığının düşmesiyle balık satışlarının daha artacağını getirdi.
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