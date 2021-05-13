Avcılar’da metrobüsü rehin alan şahsa müdahale edildi
Haramidere metrobüs durağında Ali K. isimli şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüsü rehin aldı.
Haramidere metrobüs durağında Ali K. isimli şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı. Özel harekat polisleri operasyon için hazır bekletildi.
Metrobüsün içerisinin boş olduğu ifade edilen olayda Ali K., boğazına kesici alet dayayarak uyuşturucu madde istediği belirtildi.
MÜDAHALE EDİLDİ
Müzakereci polislerin iknası ile araçtan indirilen Ali K.'ya, ambulansa binmek istemeyince müdahale edildi. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.
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