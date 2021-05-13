Avcılar’da metrobüsü rehin alan şahsa müdahale edildi

Haramidere metrobüs durağında Ali K. isimli şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüsü rehin aldı.

İHA
13 Mayıs 2021 Perşembe, 19:57
Avcılar’da metrobüsü rehin alan şahsa müdahale edildi
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Haramidere metrobüs durağında Ali K. isimli şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı. Özel harekat polisleri operasyon için hazır bekletildi.

Metrobüsün içerisinin boş olduğu ifade edilen olayda Ali K., boğazına kesici alet dayayarak uyuşturucu madde istediği belirtildi.

MÜDAHALE EDİLDİ

Müzakereci polislerin iknası ile araçtan indirilen Ali K.'ya, ambulansa binmek istemeyince müdahale edildi. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.


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