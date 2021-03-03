Avcılar’da narkotik operasyonu: 1 Milyon liralık uyuşturucu serası bulundu
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin Avcılar’da gerçekleştirdiği operasyonda 6 katlı bir binanın çatı katında 1 milyon değerindeki uyuşturucu serası bulundu. Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Avcılar’da gece yarısı iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 6 katlı bir binanın çatı katında 1 milyon değerindeki uyuşturucu serası bulundu.
88 kök hücre uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda uyuşturucu yetiştirilmesi için kullanılan havalandırma sistemleri, ısı ve güneş panellerinin kullanıldığı görüldü.
Operasyonda yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alınırken polis ekiplerinin adresteki çalışmaları sürüyor.
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