Avcılar'da plastik fabrikasında yangın
Avcılar Firuzköy'de plastik malzeme üretimi yapılan fabrikada ysangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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