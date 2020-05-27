Avcılar'da plastik fabrikasında yangın

Avcılar Firuzköy'de plastik malzeme üretimi yapılan fabrikada ysangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

(DHA)
27 Mayıs 2020 Çarşamba, 15:51

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