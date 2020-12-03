Avcı'nın transfer listesi netleşiyor
Teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor'da gözler yapılacak transferlere çevrildi.
Devre arasında Trabzonspor, orta sahaya transfer yapmayı planlıyor. Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir gibi isimler şu ana kadar gündeme gelirken, adı Trabzonspor ile anılan son isim ise bonservisi elinde olan Ramires oldu. Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre; Abdullah Avcı'nın önceliği bir ön libero bir de 10 numara pozisyonunda oynayacak bir ismin kadroya katılması. Başakşehir'de oynayan Mahmut Tekdemir Avcı'nın adayları arasında.Yine habere göre; Mahmut Tekdemir ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ tecrübeli ismin transferi için görüşme yaptı. Mahmut Tekdemir transferinde tarafların belirli bir aşamaya geldiği iddia edildi.
RAMİRES DE TRABZONSPOR'UN TRANSFER LİSTESİNDE
Öte yandan Abdullah Avcı'nın alternatif isimleri de hazırladığı belirtildi. Yıllarca Chelsea'de oynayan ve son olarak formasını giydiğini Palmeiras tarafından sözleşmesi feshedilen 33 yaşındaki oyuncu da devre arası dönem için listeye girdi.
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