Avrupa Birliği ile Pfizer arasında üçüncü anlaşma
Avrupa Komisyonu, BioNTech ve Pfizer tarafından üretilen koronavirüs aşısından 1.8 milyar doz daha satın almak için üçüncü anlaşmayı imzaladı.
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısından AB'nin 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar doz daha satın aldığı bildirildi.
Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada bu anlaşma ile Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin kullanımı için 2021 yılı sonu ve 2023 arasında 1.8 milyar doz aşının ayrılacağı ifade edildi.
Kontrata göre aşıların AB'de üretilmesi ve üretim için gerekli maddelerin AB'de bulunan şirketlerden temin edilmesi gerekiyor.
Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada 900 milyon doz aşının, Aralık 2021'den 2024'e kadar dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.
Video Haberler
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
- Akşener çok kızdı! İkizdere ziyaretinde arbede çıktı
- Dayı ve babadan skandal görüntüler! Tepki yağdı
- Acıttı iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, doktoru darbetti
- Gözyaşlarıyla izledi: Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum
- Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır
- Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
- Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
- Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov'la görüntüleri
- Meral Akşener'den videolu 19 Mayıs mesajı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'nun oğlu, uyuşturucu operasyonundan önce...
- 'Son verilmedi' dedi, 'ara verdim' açıklaması yaptı
- Edizer yine iş başında!
- Hedefinde Akşener ve İmamoğlu var
- Peş peşe depremlerin ardından uzmanından korkutan uyarı
- Soylu, gazetemizi hedef gösterdi
- AP, 'Türkiye' raporunu kabul etti
- Soylu'nun sözlerinden sonra Peker'den paylaşım
- Soylu'dan Peker'e çok sert sözlerle yanıt
- Dilipak'tan dikkat çekici tweet: Bir şeyler oluyor