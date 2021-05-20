Avrupa Birliği ile Pfizer arasında üçüncü anlaşma

20 Mayıs 2021 Perşembe, 14:02

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısından AB'nin 900 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 1,8 milyar doz daha satın aldığı bildirildi.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada bu anlaşma ile Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin kullanımı için 2021 yılı sonu ve 2023 arasında 1.8 milyar doz aşının ayrılacağı ifade edildi.

Kontrata göre aşıların AB'de üretilmesi ve üretim için gerekli maddelerin AB'de bulunan şirketlerden temin edilmesi gerekiyor.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada 900 milyon doz aşının, Aralık 2021'den 2024'e kadar dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.