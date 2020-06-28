Avrupa Birliği’nde hangi ülkelere kısıtlama olacağı tartışmaların merkezinde

28 Haziran 2020 Pazar, 06:00

İkinci dalga endişelerinin yaşandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını küresel çapta ulaşım ve turizm krizine de yol açarken gözler Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dış sınırlarını hangi ülkelere açıp açmayacağında.

Birlik içinde tartışmalar sürerken son olarak 1 Temmuz’dan itibaren bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla Çin dahil 15 ülkeye (Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay) sınırların açılması seçeneğinin ağırlık kazandığı belirtildi.

‘TÜRKİYE LİSTEDE YOK’ İDDİASI

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre ise listede Türkiye, İsrail, Rusya, ABD ve Suudi Arabistan bulunmuyor. Hangi kriterlere göre, listelerin hazırlanacağı yönünde ülkeler arasında anlaşmazlık olduğu kaydediliyor. Tartışmalı listenin hafta içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Öte yandan Almanya’nın Türkiye’ye seyahat uyarısını bir an evvel kaldırmasını isteyen Ankara ise girişimlerini sürdürüyor.

Alman DW ve Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre bu çerçevede, gelecek hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un gelecek hafta başkent Berlin’e giderek temaslarda bulunması bekleniyor.

Çavuşoğlu ve Ersoy’un, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Maliye Bakanı Peter Altmeier ile görüşecekleri savunuldu. Der Spiegel’in Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türkiye’de koronavirüs tedavisinde etken maddesi hidroksiklorokin olan ilaçların kullanılmasının seyahat uyarısının kaldırılmamasının nedenlerinden biri olduğu iddia edildi.

‘TRAFİK IŞIĞI SİSTEMİ’

Sıtma tedavisinde kullanılan hidroksiklorokinin Covid-19 tedavisinde kullanılması tartışmalı. Haberde, Alman turistlerin Türkiye’de Covid-19’a yakalanmaları halinde sıtma ilacı ile tedavi edilmeleri ihtimalinin Berlin’de rahatsızlık yarattığı savunuldu. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre ise Londra hükümeti en güvenli tatil yerlerini belirlemek için “trafik ışığı sistemini” açıkladı.

Gelecek ay yürürlüğe girecek uygulamada, ülkelerin koronavirüs enfeksiyon seviyelerine ve resmi verilere göre yeşil, sarı veya kırmızı renklerle derecelendirileceği belirtildi. 14 günlük karantina zorunluluğu kırmızı kategoride yer alan ülkeler dışında uygulanmayacak.

Yeşil ve sarı kategorisinde yer alan ülkelerden giden ziyaretçiler de zorunlu karantinaya alınmayacak ancak ziyaretçilerin konumunu takip etmek için bir form imzalatılacak. Daily Mail’in haberinde, ilk etapta Türkiye’nin bu listeye dahil edilmeyeceği ifade edildi.