Avrupa dev takasa hazırlanıyor
Avrupa futbolu yaz aylarında dev bir takasa hazırlanıyor. Eriksen Ada'ya Jorginho ise artı 20 milyon euro'ya İtalya'ya gidebilir.
Serie A macerası istediği gibi gitmeyen Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, Ada'ya geri gönüyor.
Calciomercatoweb'de yer alan habere göre; Inter ile Chelsea Jorginho - Eriksen takasında anlaşmak üzere.
Geçen sezon devre arasında Tottenham'dan 27 milyon euro bonservis bedeliyle Inter'e transfer olan Eriksen'in piyasa değerinin Jorginho'dan düşük olması sebebiyle Inter, Londra ekibine bir miktar para verecek.
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