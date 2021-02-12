Avrupa dev takasa hazırlanıyor

12 Şubat 2021 Cuma, 11:20

Serie A macerası istediği gibi gitmeyen Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, Ada'ya geri gönüyor.

Calciomercatoweb'de yer alan habere göre; Inter ile Chelsea Jorginho - Eriksen takasında anlaşmak üzere.

Geçen sezon devre arasında Tottenham'dan 27 milyon euro bonservis bedeliyle Inter'e transfer olan Eriksen'in piyasa değerinin Jorginho'dan düşük olması sebebiyle Inter, Londra ekibine bir miktar para verecek.