Avrupa futbolu birbirine girdi; ilk tepkiler çok sert, 2021 İstanbul riskte!

19 Nisan 2021 Pazartesi, 02:17

Avrupa'nın önde gelen 12 futbol kulübü, Avrupa Süper Ligi kuracaklarını açıkladı. Doğrulayanmayan kaynaklar ise bu sezonki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının askıya alındığını duyurdu. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali de riske girdi.

12 KURUCUYA TEPKİ

Kurucu 12 takım İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan Milan, Inter Milan ve Juventus'u kapsıyor.

Yazılı açıklamayla duyurulan gelişmeye göre Avrupa Süper Ligi'nin (ESL) Başkanlığı'na Real Madrid Başkanı Florentino Perez getirildi.

UEFA'ya (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) karşı kurulan yeni ligde, maçların hafta arası oynanacağı belirtildi.

Takımlar kendi ülkelerinin lig maçlarında da oynamaya devam edecek.

Anlaşma metnine göre kurucu kulüpler ön ödeme olarak yaklaşık 3,5 milyar Avro (4,19 milyar dolar) net hibe alacak.

Açıklamada 'ilk sezonun mümkün olan en kısa sürede başlaması ve lige 3 kulübün daha katılmasının beklendiği' belirtildi.

İŞTE TEPKİLER?

UEFA, İngiltere Premier Ligi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kulüplerin bu adımını kınadıklarını açıkladı.

UEFA, "gülünç girişim" olarak nitelediği gelişmeyi durdurmak için mümkün olan tüm tedbirlerin alınacağını belirtti.

FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) da girişimi onaylamadığını açıklayarak "FIFA ancak, uluslararası futbol yapılarının dışında kalan bu 'kopuk ligi' onaylamadığını ifade edebilir" dendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Twitter'dan paylaştığı açıklamada "Avrupa Süper Ligi planı futbola büyük zarar verir ve futbol yetkililerinin buna karşı harekete geçmesini destekliyoruz... İlgili kulüpler bu konuda yeni bir adım atmadan önce taraftarlarına ve futbol camiasına açıklama yapmalıdırlar" dedi.



