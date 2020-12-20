Avrupa Kadınlar Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda bronz kazandık
Gençlerde milli sporcu Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı
Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Jimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisindeki bireysel alet finallerinde, Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı.
Olimpik Jimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, sporcular, bireysel alet finallerinde şampiyon olmak için yarıştı.
Artistik Jimnastik Milli Takımı'ndan Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde jüriden 12050 puan toplayarak, 3. oldu ve bronz madalya kazandı.
Romanya'dan Ana Barbosu'nun 13450 puanla birinci olup altın madalyayı aldığı alette, 12400 puanla ikinci olan Hırvatistan'dan Sara Sulekic gümüş madalyanın sahibi oldu.
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