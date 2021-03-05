Avrupa Konseyi’nden "İnsan Hakları Eylem Planı'nı AB fonladı" iddiasına yanıt
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve 2 Mart'ta AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanmasında Avrupa Birliği fonlarının kullanıldığı iddiasına ilişkin, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse açıklamada bulundu.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanmasında Avrupa Birliği fonlarının kullanıldığı iddialarına Avrupa Konseyi’nden yanıt verildi.
Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanmasında Avrupa Birliği fonlarının kullanıldığı iddialarına ilişkin, "Eylem Planı, Avrupa Konseyi’nin yürüttüğü ve uygulama süresi uzatılan projenin bir çıktısı değildir; Türk makamlarınca hazırlanmış olan bu belge üzerinde tüm yetkilere Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili makamları sahiptir" dedi.
Urse, açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca hazırlanan ve 2 Mart 2021 tarihinde açıklanan yeni İnsan Hakları Eylem Planı, gelecek işbirliğini şekillendirmek adına kilit bir belge niteliği taşımaktadır. Bu Eylem Planı, Avrupa Konseyi’nin yürüttüğü ve uygulama süresi uzatılan projenin bir çıktısı değildir; Türk makamlarınca hazırlanmış olan bu belge üzerinde tüm yetkilere Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili makamları sahiptir. Projemizin uzatılmış uygulama döneminde; Avrupa Konseyi, bu Eylem Planı'nın uygulanması için gerek duyulan uzmanlık desteklerini sağlamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Keşke şehit olabilsek” dedikten sonra şehit düşmüş
- Sokak röportajında isyan! AKP'ye demediğini bırakmadı
- A101 işçilerinden fazla çalışmaya isyan
- Pitbullla fabrika bekçisine dehşeti yaşattılar
- Eminönü’nde esnafın müşteri kavgası kanlı bitti
- Meral Akşener'in şehit haberini aldığı o an
- Bodrum'da utandıran görüntüler! Denizin dibinden çıktı
- Kartal'da dershanenin de bulunduğu binada yangın çıktı
- Fazla yolcu taşıyan minibüsçüden 'pes' dedirten sözler
- Çanakkale’ye yılın ilk leyleği geldi
En Çok Okunan Haberler
- 11 askerin şehit olduğu helikopter sabıkalı çıktı
- Bitlis'te helikopter düştü, 11 şehit!
- Bitlis'te helikopter kazasının görgü tanığı konuştu
- Bir salvo da sağdan
- Şırnak'ta askeri araç devrildi
- Atatürk'ün Antalya'daki orijinal fotoğrafı
- İstifa ve görevden çekilme talepleri kabul edilmeyecek
- Şehitler memleketlerine uğurlandı
- Şehitlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B.'ye gözaltı
- Öğretim üyesi dört fakülteye dekan yapıldı!