Avrupa Konseyi’nden "İnsan Hakları Eylem Planı'nı AB fonladı" iddiasına yanıt

05 Mart 2021 Cuma, 17:40

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanmasında Avrupa Birliği fonlarının kullanıldığı iddialarına Avrupa Konseyi’nden yanıt verildi.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanmasında Avrupa Birliği fonlarının kullanıldığı iddialarına ilişkin, "Eylem Planı, Avrupa Konseyi’nin yürüttüğü ve uygulama süresi uzatılan projenin bir çıktısı değildir; Türk makamlarınca hazırlanmış olan bu belge üzerinde tüm yetkilere Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili makamları sahiptir" dedi.

Urse, açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca hazırlanan ve 2 Mart 2021 tarihinde açıklanan yeni İnsan Hakları Eylem Planı, gelecek işbirliğini şekillendirmek adına kilit bir belge niteliği taşımaktadır. Bu Eylem Planı, Avrupa Konseyi’nin yürüttüğü ve uygulama süresi uzatılan projenin bir çıktısı değildir; Türk makamlarınca hazırlanmış olan bu belge üzerinde tüm yetkilere Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili makamları sahiptir. Projemizin uzatılmış uygulama döneminde; Avrupa Konseyi, bu Eylem Planı'nın uygulanması için gerek duyulan uzmanlık desteklerini sağlamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.