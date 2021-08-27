Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe ve Galatasaray heyetleri katılmadı, Ali Koç son dakikada geldi

Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, saat 13.00'de başlayan UEFA Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başkanlar düzeyindeki temsilcileri henüz katılmadı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 12:57
Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe ve Galatasaray heyetleri katılmadı, Ali Koç son dakikada geldi
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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferas Ligi kura çekimi bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Saat 13.00'de başlaması beklenen UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli olacak.

Cumhuriyet.com.tr 13.00'de başlaması planlanan kura çekimine, Galatasaray'ın başkanlar düzeyinde temsilcilerinin katılmadığı; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise bir süre sonra katılım sağladığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam 19.00'da yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılmış, kura esnasında Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçını takip etmişti.

 


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