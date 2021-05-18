Avrupa ordusunda Türkiye ile ilgili “Truva atı” tartışması

18 Mayıs 2021 Salı, 12:25

Türkiye’nin, Avrupa Birliği (AB) merkezli PESCO anlaşması çerçevesinde yürütülen bir projeye başvurması AB çevrelerinde tartışmaya neden oldu.

PESCO kapsamındaki 46 projeye, AB'ye üye olmayan ABD, Kanada ve Norveç'in de katılabilmesine oy birliği ile izin verilmesinin ardından Türkiye’nin başvurusunun da incelendiği belirtildi.

Türkiye'nin katılmak istediği proje, askeri personelin ve askeri teçhizatın Avrupa içinde ve dışında hızlı bir şekilde taşınmasını öngörüyor.

"TRUVA ATI"

İngiliz Daily Express gazetesine konuşan isimsiz kaynaklar, Türkiye’nin projeye katılımı konusunda çekincelerini bildirdi. Yetkililer, PESCO üyesi olan Yunanistan ve GKRY’nin, Türkiye'nin katılımını bir tür "Truva atı" olarak göreceğini ve karşı çıkağını öngörüyor. Bu nedenle, iki ülkenin Türkiye'yi PESCO dışında bırakmak için veto yetkisini kullanması bekleniyor.

Adı açıklanmayan bir başka AB kaynağına göre ise Türkiye ile PESCO çerçevesinde gerçekleştirilecek potansiyel bir iş birliği, AB ile NATO arasındaki ilişkileri iyileştirmesinin yanı sıra Türkiye, GKRY ve Yunanistan arasında da normalleşme sağlaması konusunda umut vaat ediyor.

"BAŞVURU SÜRECİNİ TAKİP EDİYORUZ"

İsmi açıklanmayan bir Hollandalı sözcü, Türkiye’nin başvurusunu doğrulayarak, “Türkiye, askeri hareketlilik projesine katılma isteği konusunda bize bilgi verdi. Proje koordinatörü olarak, Konsey tarafından oluşturulan başvuru sürecini dikkatle takip ediyoruz” dedi.

Sözcü konuşmasında ayrıca, "AB dışı ülkeler PESCO projelerine katılım için başvurmakta özgürdür. Böyle bir talepten sonra, tüm proje üyeleri o ülkenin şartları karşılayıp karşılamadığına oybirliğiyle karar verir" ifadelerine yer verdi.

24 AB ülkesi tarafından yönetilen PESCO kapsamında eğitim, kara formasyon sistemleri, deniz ve hava sistemleri, siber güvenlik gibi alanlarda süren 46 proje bulunuyor.

"TÜRKİYE, RUSYA VE ÇİN'İ DIŞLIYOR"

AB-NATO işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan proje, Brüksel tarafından bu ay ilk kez üçüncü ülkelere açıldı. Blok, AB dışı ülkelerin ortak savunma projelerine katılmalarına izin verecek bir dizi siyasi, hukuki ve "asli" şart üzerinde anlaşıldığını duyurdu.

Ancak AB diplomatlarına göre, projeye katılım için öngörülen birçok siyasi koşul, AB ile iyi ilişkilere sahip olmayan Türkiye, Rusya ve Çin'i etkin bir şekilde dışlıyor.