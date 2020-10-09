Avrupa Parlamentosu, Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına yaptırım istedi

09 Ekim 2020 Cuma, 12:08

AP’nin "Etiyopyalı göçmenlerin Suudi Arabistan'ın gözaltı merkezlerindeki durumu" kararında Suudi Arabistan'a yönelik Cemal Kaşıkçı cinayeti ve insan hakları nedeniyle eleştiriler ve yaptırım talepleri de yer aldı. AP milletvekilleri, AB Konseyi'nin "AB insan hakları yaptırım mekanizmasını" kabul etmesini, böylece gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olan kişilere AB yaptırımlarını uygulamasını talep etti.

Kararda, Suudi Arabistan'a ülke içindeki baskıda kullanılan gözetleme teknolojileri ve diğer ekipmanların ihracatının da durdurulması çağrısı yapıldı.

G20’DEKİ TEMSİLİ DÜŞÜRÜLSÜN

Milletvekilleri, Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerinin cezasız kalmasının meşrulaştırılmaması amacıyla AB Konseyi, AB Komisyonu ve üye ülkelerin Suudi Arabistan'da kasımda yapılacak G20 Zirvesinde AB'nin kurumsal ve diplomatik temsilinin düşürülmesini istedi.

Siyasi tutukluların, insan hakları ve kadın hakları aktivistlerinin derhal serbest bırakılması istenen kararda, Suudi makamlarının insan hakları ihlallerine yönelik suçlamalarla ilgili bağımsız soruşturma düzenlemesi çağrısı yer aldı.