Avrupa Parlamentosu'nda Suriye tasarısı kabul edildi: Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulunuldu

12 Mart 2021 Cuma, 12:35

Avrupa Parlamentosu, 'Suriye çatışması-Ayaklanmanın ardından geçen 10 yıl' başlıklı tasarıda, terör örgütü YPG'yi müttefik olarak kabul ederek Türkiye'ye yönelik suçalamalarda bulunuldu. AP milletvekilleri, terör örgütü IŞİD'in bölgede hala aktif olduğunu belirterek uluslararası koalisyona destek açıklaması yaptı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) siyasi çözüm çabası içinde bulunduğunu iddia ederek bu ilerlemenin Esad yönetiminin tutumu nedeniyle ilerlememesinin endişeyle karşılandığı ifade edildi. Milletvekilleri, soruna askeri çözüm bulunamayacağını, insani krizin endişe verici olduğunu, BM öncülüğünde ateşkes izleme mekanizması kurulması gerektiğini kaydetti.

SURİYE YÖNETİMİYLE NORMALLEŞMEYE KARŞI ÇIKILDI

Sputnik'in aktardığına göre, tasarıda, sahada ilerleme olmadıkça Suriye yönetimiyle 'normalleşmeye karşı çıkıldığı, ülkede yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin güvenilirliğinin bulunmadığı, yaptırımların Esad yönetiminin yanı sıra İranlı ve Rus yetkilileri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği' belirtildi.

TÜRKİYE'NİN ÇEKİLMESİ İSTENDİ

Esad yönetiminin 'insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri' uyguladığı iddiasıyla kınandığı raporda, Türkiye ile ilgili de çeşitli iddialarda bulunuldu. 'Suriye ile birlikte Rusya, İran ve Türkiye'nin de ihlallerde bulunduğu belirtilirken, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi' istendi.

Öte yandan, Türkiye'nin 'Suriye'de, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de barışı tehlikeye attığı' iddia edildi.

Rusya'nın hava saldırılarının da 'şiddetle kınandığı' tasarıda, Suriye yönetiminden de '130 bin siyasi tutukluyu serbest bırakması ve insani yardıma izin vermesi' istendi.