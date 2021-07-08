Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'deki muhalefetle ilgili tasarı kabul edildi

08 Temmuz 2021 Perşembe, 17:44

AP'deki siyasi grupların ortak tasarısında, HDP ve muhalefet partilerine baskı uygulandığı iddia edilerek bu durumun kınandığı, AP milletvekillerinin Türk hükümetinden buna son vermesini istediği belirtildi.

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın kınandığı ifade edilen tasarıda, partinin yasaklanmasının orta vadede "çoğulculuğa darbe vuracak ciddi bir hata" olacağı savunuldu.

Türk makamlarından, HDP'ye karşı kışkırtıcı söylemden kaçınılmasını ve parti yetkililerinin korunması için önlemler alınmasını talep eden AP milletvekillerinin tasarısında, Türkiye'ye, terörle mücadele yasalarını uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmesi çağrısı yer aldı.

Avrupa Parlamentosu üyeleri, HDP'li bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını kınadıklarını, Anayasa Mahkemesinin Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kararını ve tahliyesini ise memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Tasarıda ayrıca HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutukluluklarının kınandığı, Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulaması istendiği ifade edildi.

CHP'ye yönelik baskıların da arttığı savunulan ve bundan endişe duyulduğu kaydedilen tasarıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talebinin kınandığı, ayrıca hasmane ortamın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gibi muhalefet liderlerini etkilemesinin dikkati çektiği belirtildi.

Karar tasarısında, milletvekillerinin Türkiye'ye, çoğulculuğun sağlanması, toplanma ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi için çağrı yaptığı kaydedildi.

Tasarıda, "Avrupa Parlamentosu, dış politika konularındaki iyileşmenin dışında, Türkiye'ye sunulacak pozitif gündemdeki herhangi bir ilerlemenin ülkede insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile ilgili gelişmelere bağlı olması gerektiğine inanmaktadır" ifadelerine yer verildi.