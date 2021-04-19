Avrupa Süper Ligi tartışılıyor: Mali açıdan cazip!

19 Nisan 2021 Pazartesi, 08:07

İngiliz Premier Lig'in 6 büyük kulübünün kurucuları arasında olduklarını açıkladıkları Avrupa Süper Ligi, İngiltere basınında geniş yer buldu.

"FUTBOLDA KARGAŞA"

Guardian, Yeni Süper Lig planının futbol takviminde yapılan en büyük değişikliklerden biri olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nin geleceğini tehlikeye attığını yazıyor; "Sadece bu değil, plan kulüp sporunun yapısında deprem etkisi yaratabilir. İngiltere'de Premier Lig, kulüplere, 'geri dönülemez bir zarara neden olmadan önce bu plandan vazgeçmeleri' çağrısında bulundu."

Açıklamanın Avrupa futbolunda çalkantı yarattığını yazan Guardian ,12 kurucu takım arasında yer almayan Fransız takımı Paris Saint German ile Alman Bayern Munich'in henüz Süper Lig'e imza atmadıklarını açıkladıklarına da dikkat çekiyor.

Guardian, Manchester United'in eski teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un "Bu adım, Avrupa'da 70 yıldır süren kulüpler futbolundan da uzaklaşmaktır" yorumuna yer veriyor.

The Times, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın tepkisini öne çıkardı. Johnson Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Avrupa Süper Ligi planı futbola büyük zarar verir ve futbol yetkililerinin buna karşı harekete geçmesini destekliyoruz... İlgili kulüpler bu konuda yeni bir adım atmadan önce taraftarlarına ve futbol camiasına açıklama yapmalıdırlar" dedi.

FINANCIAL TIMES: 4 MİLYAR AVRO GELİR ELDE EDEBİLİR

Financial Times da Avrupa Süper Ligi kurma kararının futbolun son birkaç on yılındaki en büyük değişim olduğunu belirtiyor. Gazete açıklamanın, dünyanın en popüler sporundaki güç savaşlarını ateşleyeceğini yazıyor.

Gazete, basınla yapılacak anlaşmalar ve sponsorluk satışları sayesinde yeni süper ligin yıllık 4 milyar kazanabileceğini ve kurucu kulüplerin yıllık sabit 264 milyon Avro kazancının olabileceğini hesaplıyor.

Gazete kulüplerin özellikle salgın sürecinde uğradıkları gelir kaybından ötürü bu ligi kurmakta kararlı olduklarına vurgu yapıyor.

Financial Times'ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise yeni ligin Avrupa futbolunun, sahada iyi performans sergiledikleri sürece en küçük takımların bile şampiyon olmasına izin veren "piramit sistemini" bozacağı.

"DEPREM ETKİSİ YARATABİLİR"

Daily Telegraph da kararın Premier lig için deprem etkisi yapabileceğini ifade ediyor.

Gazete karara gelen olumsuz tepkileri öne çıkarırken, öte yandan "UEFA'nın şampiyona üzerinde aşırı kontrolü ve maddi kazancı olduğuna dair de bir inanç var" ifadesini kullanıyor.

Avrupa'nın 12 büyük futbol kulübü 'Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı