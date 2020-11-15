Avrupa Uluslar Ligi'nde tarihi gece
UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftası 9 maçla başladı,Günün öne çıkan A Ligi 3. Grup maçında Fransa, deplasmanda Portekiz'i 1-0 mağlup etti, - İspanyol Sergio Ramos, Avrupa'da en fazla milli takım forması giyen futbolcu oldu.
Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftası 9 maçla başladı.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun beşinci haftasında A, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.
Günün öne çıkan A Ligi 3. Grup maçında Fransa, deplasmanda Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada N'Golo Kante attı.
A Ligi 4. Grup karşılaşmasında Almanya, sahasında Ukrayna'yı 23. dakikada Leroy Sane, 33 ve 64. dakikalarda ise Timo Werner'in golleriyle 3-1 yendi. Ukrayna'nın tek golünü 12. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.
SERGİO RAMOS REKOR KIRDI
İspanya, kaptanı Sergio Ramos'un 2 kez penaltı kaçırdığı 4. Grup maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi İsviçre'nin golünü 26. dakikada Remo Freuler, İspanya'nın golünü ise 89. dakikada Gerard Moreno attı.
İspanyol Ramos, 177'inci milli maçına çıkarak İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'u geçerek Avrupa'da en fazla milli takım forması giyen oyuncu oldu.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
3. Grup: Portekiz-Fransa: 0-1, İsveç-Hırvatistan: 2-1
4. Grup: Almanya-Ukrayna: 3-1, İsviçre-İspanya: 1-1
C Ligi
1. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Lüksemburg: 2-1, Azerbaycan-Karadağ: 0-0 D Ligi
1. Grup: Malta-Andorra: 3-1, Letonya-Faroe Adaları: 1-1
2. Grup: San Marino-Cebelitarık: 0-0
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